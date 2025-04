Ancelotti deve deixar Real e prefere assumir Seleção Brasileira, diz NY Times (Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, durante coletiva de imprensa)

O técnico italiano Carlo Ancelotti deve deixar o Real Madrid e tem preferência por assumir o comando da Seleção Brasileira, noticiou neste sábado (19/4) o jornal estadunidense New York Times na editoria esportiva The Athletic.

O treinador tem contrato com o Real até o meio de 2026, contudo o futuro é incerto em meio aos maus resultados desta temporada.

O time foi eliminado pelo Arsenal nas quartas de final da Champions League, enfrentará o Barcelona na final da Copa do Rei e ocupa a segunda posição em La Liga, a sete pontos do rival Barça, que tem um jogo a mais.

Ainda de acordo com a publicação, Ancelotti tem uma série de opções caso não siga como técnico do Real – uma delas é permanecer no clube em outro cargo. A preferência, no entanto, seria assumir a Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti é o nome dos sonhos do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, para o lugar do demitido Dorival Júnior.

Segundo o The Athletic, não se sabe ainda se a saída de Ancelotti – possivelmente para a Seleção Brasileira – será antes ou depois da participação do Real no Mundial de Clubes, a ser disputado entre 14 de junho e 13 de julho.

Recentemente, Ednaldo prometeu publicamente que a Seleção já teria técnico para a próxima Data Fifa, que será no início de junho, antes do Mundial.

Ancelotti despista sobre futuro

Ao longo dos últimos meses, Carlo Ancelotti foi questionado seguidas vezes sobre o futuro. E o italiano sempre tem dito que possui contrato em vigor com o Real e deseja cumpri-lo, a menos que o clube opte por seguir outro caminho.

Em entrevista coletiva neste sábado, no entanto, o discurso mudou ligeiramente. Ancelotti evitou responder sobre o futuro e disse que só faria isso ao fim da temporada atual.

“Não quero falar agora do meu futuro. Falarei com o clube ao fim da temporada. Não quero falar agora. Brasil? Não discuto meu futuro agora. Foco total nos dois títulos que faltam”, disse.

Ancelotti também comentou sobre sua relação com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, especialmente após a eliminação na Liga dos Campeões para o Arsenal.

“Não há nenhum enfrentamento com o clube. Quem diz que há um conflito, é mentira. O presidente mostra mais carinho nestes momentos do que quando ganhamos. A realidade é que neste mundo tudo se questiona, até um clube que ganhou 30 títulos em 11 anos”, afirmou.

Real em busca de técnico?

A imprensa internacional tem noticiado que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, tem pensado na possibilidade de trocar o comando técnico do clube. Neste caso, com a eventual saída de Ancelotti, um nome bem avaliado é o do espanhol Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen.

A notícia Ancelotti deve deixar Real e prefere assumir Seleção Brasileira, diz NY Times foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque