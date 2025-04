Raphinha iguala Neymar e persegue recorde de melhor brasileiro na Europa (Raphinha comemora gol pelo Barcelona)

Por Fábio Donato – Raphinha brilhou e comandou a virada épica do líder Barcelona contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. Com dois gols e uma assistência no jogo deste sábado (19/4), o camisa 11 chegou a 51 participações em gols na temporada, igualando a melhor marca de Neymar no futebol europeu e é o primeiro brasileiro a ultrapassar a soma de 50 participações desde a temporada 2015/16.

De negociável a cotado para a Bola de Ouro, Raphinha vive temporada mágica: já são 30 gols e 21 assistências com a camisa azul e grená na temporada 2024/25. O brasileiro igualou a melhor temporada de Neymar no futebol europeu, com a mesma camisa 11 do Barcelona, em 2015/16, que marcou 30 gols e deu 21 assistências.

Neymar, porém, não foi o último brasileiro a ultrapassar as 50 participações em gols na Europa. Na mesma temporada 2015/16, Jonas foi o melhor brasileiro em solo europeu. Jogando pelo Benfica, chegou a 54 gols e assistências somados.

De Jonas a Raphinha, nenhum outro brasileiro chegou a 50 gols e assistências somados em uma única temporada. No século, a melhor temporada de um jogador brasileiro na Europa é de Jardel, que anotou 55 gols e oito assistências na temporada 2001/02, atuando pelo Sporting.

Além de Jardel, e agora Raphinha, apenas Hulk, Jonas e Neymar superaram 50 participações em gols de um jogador brasileiro em uma única temporada na Europa. Raphinha terá pelo menos mais nove jogos até o final da temporada – dez, se chegar à final da Liga dos Campeões – para ampliar a marca.

LISTA DOS BRASILEIROS COM MAIS PARTICIPAÇÕES EM GOLS A CADA TEMPORADA EUROPEIA DESDE O ANO 2000

2023/24 – Vinícius Jr. (Real Madrid): 37 participações em gols – 25 gols e 12 assistências

2022/23 – Neymar (PSG): 35 participações em gols – 18 gols e 17 assistências

2021/22 – Vinícius Jr. (Real Madrid): 41 participações em gols – 22 gols e 19 assistências

2020/21 – Carlos Júnior (Santa Clara): 20 participações em gols – 16 gols e 4 assistências

2019/20 – Carlos Vinícius (Benfica): 37 participações em gols – 24 gols e 13 assistências

2018/19 – Neymar (PSG): 36 participações em gols – 23 gols e 13 assistências

2017/18 – Jonas (Benfica): 43 participações em gols – 37 gols e 6 assistências

2016/17 – Neymar (Barcelona): 46 participações em gols – 20 gols e 26 assistências

2015/16 – Jonas (Benfica): 54 participações em gols – 36 gols e 18 assistências

2014/15 – Neymar (Barcelona): 49 participações em gols – 39 gols e 10 assistências

2013/14 – Firmino (Hoffenheim): 38 participações em gols – 22 gols e 16 assistências

2012/13 – Lima (Benfica): 40 participações em gols – 30 gols e 10 assistências

2011/12 – Nenê (PSG): 45 participações em gols – 27 gols e 18 assistências

2010/11 – Hulk (Porto): 62 participações em gols – 35 gols e 27 assistências

2009/10 – Ronaldinho (Milan): 34 participações em gols – 15 gols e 19 assistências

2008/09 – Grafite (Wolfsburg): 45 participações em gols – 35 gols e 10 assistências

2007/08 – Luís Fabiano (Sevilla): 37 participações em gols – 33 gols e 4 assistências

2006/07 – Ronaldinho (Barcelona): 38 participações em gols – 24 gols e 14 assistências

2005/06 – Ronaldinho (Barcelona): 49 participações em gols – 26 gols e 23 assistências

2004/05 – Marcelinho Paraíba (Hertha Berlim): 32 participações em gols – 19 gols e 13 assistências

2003/04 – Aílton (Werder Bremen): 43 participações em gols – 34 gols e 9 assistências

2002/03 – Ronaldo (Real Madrid): 37 participações em gols – 29 gols e 8 assistências

2001/02 – Jardel (Sporting): 63 participações em gols – 55 gols e 8 assistências

2000/01 – Rivaldo (Barcelona): 46 participações em gols – 36 gols e 10 assistências

A notícia Raphinha iguala Neymar e persegue recorde de melhor brasileiro na Europa foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress