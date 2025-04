‘Brasil?’: Ancelotti comenta futuro e responde sobre ‘conflito’ com presidente do Real Madrid (Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid)

Especulado na Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti deixou seu futuro no Real Madrid em aberto. Em entrevista coletiva, neste sábado (19/4), o treinador voltou a falar sobre sua permanência no clube. Também, respondeu sobre a possibilidade de assumir o comando da Canarinho, sem técnico desde a demissão de Dorival Júnior.

“Não quero falar agora do meu futuro. Falarei com o clube ao fim da temporada. Não quero falar agora. Brasil? Não discuto meu futuro agora. Foco total nos dois títulos que faltam”, disse.

Ancelotti também comentou sobre sua relação com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, especialmente após a eliminação na Liga dos Campeões para o Arsenal.

“Não há nenhum enfrentamento com o clube. Quem diz que há um conflito, é mentira. O presidente mostra mais carinho nestes momentos do que quando ganhamos. A realidade é que neste mundo tudo se questiona, até um clube que ganhou 30 títulos em 11 anos”, afirmou.

CBF quer Ancelotti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou o empresário Diego Fernandes a Madrid, na Espanha, para negociar com o técnico do Real Madrid. A informação foi divulgada pelo jornal “Marca”.

Diego Fernandes esteve no Estádio Santiago Bernabéu e acompanhou de perto a eliminação do Real para o Arsenal, por 2 a 1, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Ancelotti é o plano A da CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira.

De acordo com o jornal espanhol “El Periódico“, dirigentes da CBF entraram em contato com o filho do técnico do Real, o assistente Davide Ancelotti, para convencer o pai dele a ser o novo treinador do selecionado canarinho. Davide é assistente técnico do Real Madrid e uma das pessoas mais próximas a Carlo Ancelotti.

Mesmo com contrato até o fim da próxima temporada, Ancelotti está ameaçado no cargo. As críticas são grandes na imprensa espanhola. “Ancelotti está falhando nas três funções básicas de um jogo: a escalação, as mudanças e as decisões estratégicas”, disse o jornalista espanhol Joaquín Maroto, do “As”.

Ancelotti é o treinador com maior número de títulos da Champions, com cinco conquistas. Entre outros troféus, já ergueu o Mundial da Fifa em três oportunidades (2014, 2022 e 2024).

Demissão de Dorival

A CBF comunicou em 28 de março a demissão do técnico Dorival Júnior. O italiano Carlo Ancelotti e o português Jorge Jesus são possíveis substitutos.

O experiente técnico permaneceu no cargo durante pouco mais de um ano e dois meses. Foram 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas – aproveitamento de 58,3%.

Os próximos compromissos da Seleção, em tese sob nova direção, serão em junho. O Brasil visita o Equador e recebe o Paraguai, pelas rodadas 15 e 16 das Eliminatórias, respectivamente.

A notícia ‘Brasil?’: Ancelotti comenta futuro e responde sobre ‘conflito’ com presidente do Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque