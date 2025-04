crédito: No Ataque Internacional

Felipe Melo afirma que campeão do mundo fazia apostas esportivas quando ainda era jogador (Felipe Melo, ex-jogador e agora comentarista da Globo)

O ex-jogador e comentarista Felipe Melo afirmou que o ex-goleiro Gianluigi Buffon, um dos integrantes da Seleção da Itália campeã do mundo em 2006, fazia apostas esportivas quando ainda era jogador.

Os ex-futebolistas foram companheiros de equipe na Juventus, da Itália, durante as temporadas 2009/10 e 2010/11.

Segundo Felipe Melo, o ex-arqueiro tinha o hábito de fazer apostas em jogos de futebol.

“Quando eu jogava na Juventus, a gente ficava concentrado em um hotel em Turim que ficava em um shopping e tinha um cinema. A gente ia para o cinema e o Buffon ficava apostando. Ele ficava no computador dele”, disse no programa Seleção SporTV.

O ex-jogador brasileiro disse que o italiano apostava até mesmo em partidas do futebol brasileiro e destacou que Buffon

“Me falava: ‘Cara, e esse jogo aqui da Série C do Brasil?’. Eu falava: ‘Que isso, cara, Série C?’. E ele apostava. Ele ganhou muito dinheiro, mas também perdeu muito. E não era só ele, outros também me perguntavam”, acrescentou.

Carreira de Buffon

Lenda da Juventus, Buffon passou a maior parte da carreira na “Velha Senhora”.

Cria das categorias de base do Parma, o ex-goleiro foi multicampeão pelo clube. Foram 685 jogos com a camisa da equipe.

O ex-jogador representou a equipe nacional da Itália em 176 oportunidades e o atleta com mais partidas pelo país.

Buffon se aposentou na temporada 2022/2023, no Parma, aos 45 anos de idade.

A notícia Felipe Melo afirma que campeão do mundo fazia apostas esportivas quando ainda era jogador foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque