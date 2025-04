crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Chelsea x Legia Varsóvia pela Conference League hoje (17/4)? (Chelsea venceu o jogo de ida por 3 a 0)

Chelsea e Legia Varsóvia se enfrentam nesta quinta-feira (17/4) pelo jogo da volta das quartas de final da Conference League. A bola vai rolar a partir de 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

No jogo de ida, a equipe inglesa venceu por 3 a 0, com gols de Madueke (duas vezes) e Tyrique George. Com a vantagem, os Blues podem até perder por dois gols de diferença para avançar às semifinais.

Em qual canal vai passar Chelsea x Legia Varsóvia

O jogo decisivo entre Chelsea x Legia Varsóvia pelas quartas de final da Liga Europa será transmitido por CazéTV (YouTube) a partir de 16h (de Brasília).

Chelsea x Legia Varsóvia: prováveis escalações

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile e Gusto; Dewsbury-Hall, James, Sancho, Palmer e George; Nkunku. Técnico: Enzo Maresca.



Légia Varsóvia: Tobiasz; Wszolek, Pankov, Augustyniak, Kapuadi e Rúben Vinagre; Chodyna, Oyedele, Elitim e Luquinha; Morishita. Técnico: Gonçalo Feio.

