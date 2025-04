crédito: No Ataque Internacional

Eleito melhor em partida, jogador recebe leitão de mais de 20 kg como prêmio (Heine Asen Larsen recebeu prêmio do Bryne FC)

O meia norueguês Heine Asen Larsen, do Bryne FC, foi eleito o melhor jogador na partida entre a equipe e o Varhaug nesse domingo (13/4).

Os times se enfrentaram pela NM Cup e o Bryne FC venceu o confronto por 4 a 0, três dos gols marcados foram anotados por Larsen, de 22 anos.

Com isso, o camisa 22 foi apontado como o melhor em campo. O atleta foi parabenizado com ‘presente’ inusitado do clube.

O norueguês recebeu um leitão, de 23 quilos, como premiação pelo feito. Segundo o clube, a iniciativa faz parte de um projeto que visa homenagear à ligação do Bryne com a agricultura e pecuária da região.

Increíble momento el que hemos vivido en la copa de Noruega cuando le han dado un cerdo de 23kg como premio al mejor jugador del partido entre Varhaug, equipo de quinta división, y Bryne, de primera.



@NorwegianSpursy



pic.twitter.com/uM56uvcKq6 — Fútbol Noruego (@NoruegArg) April 14, 2025

Goleiro do Bryne recebeu ovos

O goleiro holandês Jan de Boer, do Bryne FK, foi outro jogador da equipe que recebeu prêmio exótico.

O Bodø/Glimt superou a equipe por 1 a 0 em 30 de março, pela primeira rodada do Eliteserien (Campeonato Noruguês), no Bryne Stadion.

Porém, com três intervenções e um pênalti defendido, o arqueiro foi apontado como o melhor em campo. Como ‘recompensa’, o holandês levou para casa quatro dúzias de ovos.

A notícia Eleito melhor em partida, jogador recebe leitão de mais de 20 kg como prêmio foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque