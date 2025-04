Bola de Ouro da Copa de 2002 confirma oferta por clube tradicional da França; veja valor (Jogadores do Bordeaux)

Premiado com a Bola de Ouro da Copa de 2002, Oliver Kahn fez uma oferta milionária para comprar o Bordeaux, tradicional time da França. A informação foi confirmada pelo próprio ex-goleiro alemão, em entrevista ao podcast do jornal alemão Bild.

Segundo Kahn, sua oferta chegou a casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões). “Há muito tempo que estamos em conversas intensas com os proprietários e os acionistas sobre uma possível entrada (no capital do clube). Não é fácil, é muito complexo, mas demos o primeiro passo, oferecendo 30 milhões de euros.”

“O objetivo é que o clube volte à Ligue 1 nos próximos anos, nós nos vemos como parte da solução e estou certo de que podemos encontrar uma solução em conjunto”, acrescentou.

Oliver Kahn também destacou ter apresentando provas dos fundos para reforçar a capacidade de compra.

Atualmente, o Bordeaux disputa a National 2, quarta divisão francesa, e é apenas o terceiro colocado do seu grupo. Apenas os líderes de cada grupo conquistam o acesso à National – terceira divisão. O clube chegou a esse patamar por falta de garantias financeiras.

‘Clube apaixonante’

Ainda em entrevista ao podcast do Bild, o antigo craque do Bayern afirmou ter visitado o Bordeaux em fevereiro ao lado do ex-presidente do Marselha, Jacques-Henri Eyraud, seu parceiro de negócios.

“Trata-se de um clube apaixonante, com a sua história e o seu historial de sucesso. É um grande projeto e esperamos encontrar uma solução”, afirmou.

Atual dono vai vender?

Atual presidente do Bordeaux, Gérard Lopez confirmou, no início de março, conversas entre o clube e Oliver Kahn, mas, naquele momento, afirmou não ter havido nenhuma oferta concreta.

Inclusive, em entrevistas ao diário Sud Ouest e à estação de rádio Ici Gironde, deixou claro que não tinha intenção de vender o clube, mas se mostrou aberto a acordos com acionistas minoritários.

A notícia Bola de Ouro da Copa de 2002 confirma oferta por clube tradicional da França; veja valor foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque