Vini Jr. mantém esperança em classificação do Real na Champions: ‘Podemos fazer outra vez’ (Vini Jr, atacante do Real Madrid)

O atacante Vini Jr, camisa 7 do Real Madrid e da Seleção Brasileira, se pronunciou nesta quarta-feira (9/4) após derrota do time merengue na Champions League.

A equipe foi superada pelo Arsenal, nessa terça-feira (8/4), no Emirates Stadium, em Londres, por 3 a 0, na partida de ida das quartas de final do torneio.

Uma das principais estrelas do Real Madrid, Vini Jr. vive momento turbulento na temporada. O jogador brasileiro foi vaiado por parte da torcida do clube na derrota, como mandante, do time para o Valência por 2 a 1, no último sábado (5/4), pela 30ª rodada de La Liga.

Após a vitória do Arsenal, o atleta reconheceu que a equipe merengue fez um jogo ruim, mas manteve esperança sobre possível classificação para semifinal da Champions.

“Não há desculpas. Partida ruim. Agora é melhorar e lutar no Bernabéu. Sempre aconteceram coisas neste campo e podemos fazer isso (classificar) outra vez. Até o final, sempre. Hala Madrid”, escreveu nas redes sociais.

O camisa 7 é um dos artilheiros da competição da Uefa, com sete gols anotados.

Partida de volta

Real Madrid e Arsenal se enfrentam pela partida de volta das quartas de final na próxima quara-feira (16/4). no Santiago Bernabéu, na Espanha.

A equipe precisa vencer por três gols de diferença para levar a partida para a prorrogação. Em caso de empate após o tempo extra, o semifinalista será decidido nas penalidades.

Se os mandantes venceram por quatro tentos de vantagem ou mais, avançam “direto”. Qualquer outro resultado garante a vaga para o Arsenal.

A notícia Vini Jr. mantém esperança em classificação do Real na Champions: ‘Podemos fazer outra vez’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque