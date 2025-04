crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Arsenal x Real Madrid hoje (8/4)? (Saka, do Arsenal, e Rodrygo, do Real Madrid)

Arsenal e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (8/4), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Nas oitavas, o Arsenal atropelou o PSV com um impressionante 9 a 3 no agregado. Do outro lado, o Real Madrid eliminou o rival Atlético de Madrid em um duelo duro, decidido nos pênaltis.

Arsenal x Real Madrid: onde assistir

A partida entre Arsenal e Real Madrid será transmitida pela TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Arsenal x Real Madrid: escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Ødegaard; Saka, Mikel Merino e Gabriel Martinelli. Técnico : Mikel Arteta.



Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Alaba; Camavinga, Modric e Bellingham; Vinicius Jr., Mbappé e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

A notícia Em qual canal vai passar Arsenal x Real Madrid hoje (8/4)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque