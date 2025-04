Morre olheiro que descobriu Cristiano Ronaldo, e craque presta homenagem (Aurélio Pereira ao lado de Luís Figo e Cristiano Ronaldo)

Aos 77 anos, o olheiro português Aurélio Pereira morreu nesta terça-feira (8/4). O profissional foi responsável por descobrir o craque Cristiano Ronaldo no Sporting, de Portugal.

Além de CR7, Pereira participou da captação de outros grandes nomes do futebol, como Luís Figo, Ricardo Quaresma e Paulo Futre.

Pelas redes sociais, o Sporting lamentou a morte do olheiro e o qualificou como “o grande responsável pela carreira de várias figuras do futebol nacional nos últimos 40 anos”.

Pereira foi jogador do clube português e, após a aposentadoria, foi treinador na base do Sporting por 20 anos. Em 1988, ele criou o departamento de Recrutamento e Talento do time de Lisboa, setor responsável pela descoberta dos craques.

Cristiano Ronaldo presta homenagem

Em post no Instagram, o jogador do Al-Nassr se manifestou sobre o falecimento de Pereira. CR7 publicou uma foto com o olheiro e uma imagem de um cartão de jogador infantil do Sporting.

“Um dos grandes símbolos da formação mundial deixou-nos, mas o seu legado viverá para sempre. Nunca deixarei de estar grato por tudo o que fez por mim e por tantos outros jogadores. Até sempre, Senhor Aurélio, obrigado por tudo. Descanse em paz”, escreveu Cristiano.

