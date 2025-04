crédito: No Ataque Internacional

Anderson Talisca faz hat-trick no Fenerbahce, e torcedores pedem: ‘Seleção’ (Anderson Talisca, atacante do Fenerbahce)

O atacante Anderson Talisca, do Fenerbahce, brilhou na vitória do time turco por 4 a 1 sobre o Trabzonspor, neste domingo (6/4). Ele marcou hat-trick com direito a golaço de fora da área e levou torcedores à loucura. Nas redes sociais, alguns fãs pediram o jogador na Seleção Brasileira.

Talisca vive bom momento no Fernerbahce – são 15 jogos e oito gols marcados até então. Antes de se transferir ao time da Turquia, ele também se destacou na liga Saudita, quando defendeu o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Por lá, foram 77 gols em quatro temporadas.

No jogo deste domingo, ele marcou três gols. O último gol foi plástico – o atacante pegou de primeira bola que vinha do alto e balançou as redes, sem chances para o goleiro defender.

MEU AMIGO



O Anderson Talisca marcou um HAT TRICK hoje pelo Fenerbahce.



E esse foi o terceiro gol.



ABSURDO!



pic.twitter.com/hR50V39C7e — DataFut (@DataFutebol) April 6, 2025

Reação de torcedores

Nas redes sociais, os torcedores elogiaram o brasileiro e o pediram na Seleção Brasileira. A última convocação dele foi em março de 2018, na lista anterior à convocação para a Copa do Mundo da Rússia. O atleta foi convocado em 2014, por Dunga, em substituição a Lucas Moura, lesionado à época.

“Já passou da hora de ter oportunidade na seleção”, comentou um perfil.

“Dúvida sincera: qual o motivo de talisca não ter feito parte dos ciclos da seleção?”, questionou outro.

“Talisca deveria ser titular na seleção. Esse sim é atacante raiz.”, pediu mais um.

“se a merda da seleção brasileira fosse seria esse cara já estaria com a camisa 8 desde 2023”, comentou um torcedor.

A notícia Anderson Talisca faz hat-trick no Fenerbahce, e torcedores pedem: ‘Seleção’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque