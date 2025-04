Liverpool é superado pelo Fulham e perde invencibilidade na Premier League (Liverpool perdeu para o Fulham)

Neste domingo, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool visitou o Fulham no Craven Cottage e perdeu por 3 a 2. Apesar dos gols de Alexis Mac Allister e Luis Díaz, Ryan Sessegnon, Alex Iwobi e Rodrigo Muniz garantiram o triunfo dos mandantes.

Com o resultado negativo, a equipe comandada por Arne Slot voltou a perder após incríveis 26 jogos na competição (19 vitórias e sete empates) e ficou com os mesmos 73 pontos. Assim, viu o vice-líder Arsenal diminuir a distância na tabela. Com o empate do rival diante do Everton, a diferença caiu para 11 pontos. Do outro lado, o Fulham pulou de décimo para oitavo, agora com 48 somados.

O Liverpool retorna aos gramados no próximo domingo, contra o West Ham, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. A partida está marcada para às 10h (de Brasília), em Anfield. Já na segunda-feira (14), o Fulham visita o Bournemouth, também pela 32ª rodada da competição. Desta vez o jogo está marcado para às 16h, no Vitality Stadium.

Os gols

O placar foi aberto pelo Liverpool, aos 14 minutos do primeiro tempo. Alexis Mac Allister carregou pelo meio e emendou uma linda finalização no alto do gol defendido por Bernd Leno.

Já aos 23, Ryan Sessegnon aproveitou a bola mal cortada pela defesa do Liverpool e concluiu firme para as redes.

Dez minutos depois, foi a vez de Alex Iwobi fazer o segundo do Fulham para virar o jogo. Após um novo vacilo do setor defensivo adversário, a bola rebateu e, na sequência, sobrou para o atleta, que mandou um chute no centro da meta.

Até que aos 37, ainda do primeiro tempo, Virgil van Dijk tirou para trás e ela sobrou para Rodrigo Muniz anotar o terceiro do Fulham.

O Liverpool conseguiu diminuir o prejuízo aos 27 da etapa final, com Luis Díaz. O colombiano dominou o passe de Conor Bradley e completou com um chute rasteiro.

