Em qual canal vai passar Real Madrid x Valencia hoje (5/4)? (Jogadores do Real Madrid celebram gol )

Real Madrid e Valencia se enfrentam neste sábado (5/4), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 30ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Em busca de tomar a liderança do Campeonato Espanhol do Barcelona, o Real Madrid jogará com o apoio da sua torcida e torce por um tropeço do rival. Com 63 pontos, o clube merengue é o segundo colocado da competição. O Barça lidera com 66.

Real Madrid x Valencia: onde assistir

A partida entre Real Madrid e Valencia será transmitida pelo Disney+ (streaming).

Real Madrid x Valencia: escalações

Real Madrid: Lunin; Carlos Vazquez, Asencio, Rudiger e Fran Garcia; Valverde e Tchouameni; Rodrygo, Bellingham e Vinícius Júnior; Mbappé. Técnico : Carlo Ancelotti.



Valencia: Mamardashvili; Vazquez, Tarrega, Mosquera e Gasiorowski; Guerra e Barrenechea; Perez, Almeida e Diego Lopez; Sadiq. Técnico: Carlos Corberán.

