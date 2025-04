Relembre 5 polêmicas da carreira de José Mourinho, especulado na Seleção (José Mourinho, técnico de futebol)

Especulado na Seleção Brasileira, o treinador português José Mourinho, do Fenerbahçe, coleciona polêmicas durante a carreira.

Multicampeão, o técnico comandou clubes como Porto, Chelsea, Real Madrid, Manchester United e outros times de destaque na Europa.

Mourinho chegou ao Fenerbahçe nesta temporada e comandou a equipe em 47 partidas, com 29 vitórias, 11 empates e sete derrotas.

Conhecido pela personalidade forte, o ‘Special one’ (popular apelido de José na Inglaterra) se envolveu em imbróglios em grande parte dos clubes em que passou. Relebre a seguir cinco polêmicas marcantes da carreira do português.

“Você não pode colocar pressão em mim”

Em 2005, quando estava no Chelsea, Mourinho afirmou em entrevista que não sente a pressão da imprensa, fala que ficou marcada na trajetória do técnico.

“Não estou sentindo a pressão. Você não pode colocar pressão em mim. Sem chances. Eu li que tenho muito a provar no futebol inglês, o que eu tenho que provar?”, disse.

Comemoração no Camp Nou

Na temporada 2009/2010, quando atuava na Internazionale, o português eliminou o Barcelona na semifinal da Champions League por 3 a 2 (agregado).

No segundo jogo do confronto, após o apito final, ele correu pelo campo e provocou a torcida do time catalão.

Brigas com Guardiola

Durante o período que comandou o Real Madrid (2010/2011 até 2012/2013), Mourinho acumulou ‘desentendimentos’ e ‘provocações’ com o técnico espanhol Pep Guardiola, na época no Barcelona.

Os treinadores trocaram ‘farpas’ durante o período, que ficou marcado pelo ‘clima’ tenso entre as equipes dentro e fora de campo.

“Algumas pessoas falam demais”

Em 2017, quando comandava o Machester United, Mourinho celebrou vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham por 1 a 0, em Old Trafford, pela Premier League, com sinal de ‘silêncio’ em direção às câmeras.

“Algumas pessoas falam demais. Se acalmem. Relaxem um pouco”, disse em coletiva.

“Me respeite”

Em 2018, Mourinho se irritou com jornalista após derrota por 3 a 0 para o Tottenham pela Premier League.

Ao ser questionado sobre o ‘tropeço’, o técnico retrucou e afirmou que os três gols que o United sofreu equivaliam ao mesmo números de títulos da competição ele ganhou na carreira, e destacou ainda que tinha mais taças do campeonato do que todos os treinadores dos outros 19 clubes que disputaram aquela edição.

“3 a 0. Sabe o que isso significa? 3 a 0. Mas também significa três Premier League. Eu ganhei mais Premier League, sozinho, do que os outros 19 treinadores juntos. Três para mim, duas para eles. Me respeite”, disse em coletiva.

Polêmicas na Turquia

Na Turquia há menos de uma temporada completa, Mourinho já se envolveu em diversas polêmicas.

O português se envoleu em imbróglios por causa de reclamação de arbitragem e até mesmo acusação de racismo. Ele recebeu uma suspesão de quatro jogos como resultado desses casos.

A situação mais recente do técnico foi em decorrência de ‘beliscão’ que aplicou no treinador Okan Buruk, do Galatasaray, após o time eliminar o Fenerbahçe na Copa da Turquia com vitória por 2 a 1, nessa quarta-feira (2/4).

Títulos de José Mourinho como técnico

Porto

Campeonato Português: 2002–03 e 2003–04

Taça de Portugal: 2002–03

Copa da Uefa: 2002–03

Supertaça Cândido de Oliveira: 2003

Liga dos Campeões: 2003–04

Chelsea

Campeonato Inglês: 2004–05, 2005–06 e 2014–15

Copa da Liga Inglesa: 2004–05, 2006–07 e 2014–15

Supercopa da Inglaterra: 2005

Copa da Inglaterra: 2006–07

Internazionale

Supercopa da Itália: 2008

Campeonato Italiano: 2008–09 e 2009–10

Copa da Itália: 2009–10

Liga dos Campeões: 2009–10

Real Madrid

Copa do Rei: 2010–11

Campeonato Espanhol: 2011–12

Supercopa da Espanha: 2012

Manchester United

Supercopa da Inglaterra: 2016

Copa da Liga Inglesa: 2016–17

Liga Europa: 2016–17

Roma

Liga Conferência Europa: 2021–22

