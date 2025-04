Jogador recebe ameaças de morte após entrada dura em clássico (James Tarkowski, do Everton, recebe amarelo por entrada dura em Alexis Mac Allister, do Liverpool)

O zagueiro do Everton James Tarkowski recebeu ameaças de morte após protagonizar uma entrada dura no clássico contra o Liverpool, na última quarta-feira (2/4). O clube se posicionou sobre a situação e se colocou à disposição da polícia para colaborar nas investigações.

Ainda aos 11 minutos da primeira etapa, Tarkowski chutou a bola para interromper um ataque do rival. Após o contato, o zagueiro acertou em cheio a canela do meia Alexis Mac Allister, do Liverpool, com a sola da chuteira.

O árbitro decidiu por punir o jogador do Everton apenas com um cartão amarelo, e o VAR não foi chamado para intervir no lance. Depois do jogo, o órgão de arbitragem da Premier League reconheceu erro na jogada e afirmou que Tarkowski deveria ter recebido o cartão vermelho.

Em Anfield, o Liverpool saiu vitorioso do clássico, por 1 a 0. O gol dos Reds foi marcado pelo português Diogo Jota.

Torcedores do Liverpool se revoltaram com o lance e começaram uma onda de mensagens ameaçadoras ao zagueiro e sua família. Samantha Tarkowski, esposa do jogador, expôs os ataques nas redes sociais.

Posicionamento do Everton

Nesta sexta-feira (4/4), o Everton publicou uma nota sobre as ameaças.

“O Everton Football Club está ciente das ameaças feitas a James Tarkowski e sua família nas redes sociais. Esse comportamento é completamente inaceitável e não tem lugar no futebol ou na sociedade”, iniciou o clube.

“O clube está em contato com James e sua esposa, Samantha, e está pronto para colaborar com as empresas de redes sociais e auxiliar a polícia em qualquer possível investigação”, seguiu.

Por fim, o Everton afirmou que “condena veementemente qualquer forma de intimidação, ameaças ou abuso online ou offline direcionado a jogadores, funcionários ou suas famílias”.

