Meia sofre ferimento e leva 10 pontos depois de briga com treinador (Sergio Canales, meia do Monterrey )

O meio-campista espanhol Sergio Canales recebeu dez pontos na perna esquerda depois de um desentendimento com o técnico argentino Martín Demichelis em um treinamento do Monterrey, do México. De cabeça quente devido ao desentendimento, o jogador de 34 anos chutou uma porta de vidro a caminho do vestiário e sofreu o ferimento.

De acordo com informações do canal mexicano TUDN, Demichelis criticou o meia por questões táticas e falta de intensidade do no treinamento.

O espanhol não gostou das críticas em meio aos companheiros e rebateu dizendo que outros jogadores mereciam ser mais cobrados, ainda segundo o TUDN.

O meia colombiano Nelson Deossa e o zagueiro argentino Nico Sánchez tentaram apaziguar a situação, mas Canales abandonou o treino e deu um pontapé em uma porta de vidro antes de entrar no vestiário, conforme detalhou o canal mexicano.

Situação de Canales antes de jogo do Monterrey

Nas redes sociais, o Monterrey divulgou a lesão de Canales, mas não mencionou a discussão com o técnico Martín Demichelis, que chegou ao México em agosto de 2024 depois de dirigir o River Plate por duas temporadas.

Segundo o clube, Canales será reavaliado pelos médicos antes da partida contra o Guadalaraja, neste sábado (5/4), às 22h05 (horário de Brasília), em casa, pela 14ª rodada do Clausura do Campeonato Mexicano.

O Monterrey é o nono colocado da competição, com 19 pontos. O Guadalajara aparece em 11º, com três pontos a menos.

