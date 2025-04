Técnico cotado na Seleção Brasileira pode ser demitido após agredir rival (José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, agrediu o técnico do Galatasaray, Okan Buru, após clássico pela Copa da Turquia )

Técnico cotado para assumir a Seleção Brasileira, José Mourinho pode ser demitido do Fenerbahçe. De acordo com o jornal turco Fanatik, nesta sexta-feira (4/4), o treinador português foi chamado para uma ‘reunião de emergência’ pelo presidente do clube de Istambul, Ali Koç.

O motivo da reunião seria, além dos maus resultados, a agressão de Mourinho ao técnico do Galatasaray após derrota do Fenerbahçe no clássico pelas quartas de final da Copa da Tuquia. Mou apertou o nariz de Okan Buruk, treinador adversário, depois da eliminação no torneio.

Segundo o Fanatik, uma demissão é avaliada, mas a prioridade da diretoria é a continuidade de José Mourinho no Fener. O ‘Special One’ tem contrato com o clube até junho de 2026. O salário dele é de 21 milhões de euros (R$ 120 milhões) por temporada.

Além da eliminação na Copa da Turquia, o Fenerbahçe caiu para o Rangers, da Escócia, nas oitavas de final da Liga Europa. No Campeonato Turco, a equipe de Mourinho é a segunda colocada, com 65 pontos, seis a menos que o arquirrival e líder Galatasaray.

Mourinho na Seleção Brasileira?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem quatro técnicos na mira para assumir a Seleção Brasileira, de acordo com o jornalista André Rizek, do SporTV.

O nome preferido da entidade é Jorge Jesus, mas outros três treinadores aparecem na lista de opções para comandar o Brasil após a demissão de Dorival Júnior: Abel Ferreira, do Palmeiras; Carlo Ancelotti, do Real Madrid; e José Mourinho, do Fenerbahçe.

Técnico multicampeão, José Mourinho treinou Benfica, União Leiria, Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma antes de chegar à Turquia no início da temporada 2024/2025.

O português de 62 anos tem dois títulos da Liga dos Campeões da Europa – por Porto e Internazionale – como os principais feitos da carreira, além do tricampeonato da Premier League pelo Chelsea. Abaixo, veja os títulos da carreira de José Mourinho.

Títulos de José Mourinho como técnico

Porto

Campeonato Português: 2002–03 e 2003–04

Taça de Portugal: 2002–03

Copa da UEFA: 2002–03

Supertaça Cândido de Oliveira: 2003

Liga dos Campeões da UEFA: 2003–04

Chelsea

Campeonato Inglês: 2004–05, 2005–06 e 2014–15

Copa da Liga Inglesa: 2004–05, 2006–07 e 2014–15

Supercopa da Inglaterra: 2005

Copa da Inglaterra: 2006–07

Internazionale

Supercopa da Itália: 2008

Campeonato Italiano: 2008–09 e 2009–10

Copa da Itália: 2009–10

Liga dos Campeões da UEFA: 2009–10

Real Madrid

Copa do Rei: 2010–11

Campeonato Espanhol: 2011–12

Supercopa da Espanha: 2012

Manchester United

Supercopa da Inglaterra: 2016

Copa da Liga Inglesa: 2016–17

Liga Europa da UEFA: 2016–17

Roma

Liga Conferência Europa da UEFA: 2021–22

