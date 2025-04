O país que mais ganhou posições no ranking da Fifa em 2025 (Seleção de Myanmar subiu sete colocações no ranking)

A Fifa, entidade máxima do futebol, atualizou o ranking de seleções e um dos destaques é a equipe de Myanmar.

A seleção de Myanmar agora ocupa o 162º lugar na lista, com 995.21 pontos no total. Ao todo, a federação saltou sete posições, superando Malta, Bermuda, Cuba, Taipé Chinesa, Santa Lúcia, Maldivas e Vanuatu.

Myanmar é localizado no sudeste asiático e faz fronteira com Índia, Bangladesh, China, Laos e Tailândia. A seleção era conhecida como seleção birmanesa até 1989, quando o governo decidiu mudar o nome do país.

Ranking de seleções da Fifa

A novidade dessa atualização do ranking da Fifa é a vice-liderança da Espanha, que alcançou os 1854.64 pontos e ultrapassou a França – que ficou com 1852.71. Atual campeã mundial, a Argentina permaneceu na liderança do ranking, com 1886.16 pontos. A Seleção Brasileira está no quinto posto, com 1776.03 pontos.

Argentina – 1886.16 pontos Espanha – 1854.64 pontos França – 1852.71 pontos Inglaterra – 1819.20 pontos Brasil – 1776.03 pontos Holanda – 1752.44 pontos Portugal – 1750.08 pontos Bélgica – 1735.75 pontos Itália – 1718.31 pontos Alemanha – 1716.98 pontos Croácia – 1698.66 pontos Marrocos – 1694.24 pontos Uruguai – 1679.49 pontos Colômbia – 1679.04 pontos Japão – 1652.64 pontos Estados Unidos – 1648.81 pontos México – 1646.94 pontos Irã – 1637.39 pontos Senegal – 1630.32 pontos Suíça – 1624.75 pontos

