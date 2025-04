Jogos da Libertadores hoje (2/4): veja horário e onde assistir (Taça da Libertadores )

Após as partidas de estreia na última terça (01/4), mais seis duelos da primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores acontecem nesta quarta-feira (02/4). Entre eles, dois brasileiros estarão em campo.



Às 21h30 (de Brasília), o São Paulo vai enfrentar o Talleres, na Argentina. No mesmo horário, o Botafogo, atual campeão do torneio, também jogará fora de casa contra o Universidad de Chile.



Abaixo, veja todas as informações e onde assistir aos jogos da Libertadores nesta quarta-feira (2/4).

Jogos da Libertadores hoje, 02/04/2025

19h – San Antonio Bulo Bulo x Olimpia | ESPN 3 e Disney+

19h – Vélez Sarsfield x Peñarol | ESPN 4 e Disney+

21h30 – Talleres x São Paulo | Globo, ESPN e Disney+

21h30 – Universidad de Chile x Botafogo | Globo e Paramount+

21h30 – Universitario x River Plate | Paramount+

23h – Atlético Nacional x Nacional-URU | Disney+

Calendário da Libertadores

Fase de grupos – 1 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata – 4 de junho

Oitavas de final – 13 e 20 de agosto

Quartas de final – 17 e 24 de setembro

Semifinais – 22 e 29 de outubro

Final – 29 de novembro

