Ídolo do United detona astro do City: ‘De Segunda Divisão’ (Savinho e Haaland, do Manchester City)

O ex-jogador e ídolo do Manchester United Roy Keane detonou o atacante noruguês Erling Haaland, um dos astros do Manchester City, após partida pela FA Cup.

A equipe do atleta dos citizens superou, de virada, o Bournemouth, por 2 a 1, nesse domingo (30/3), no Vitallity Stadium,pelas quartas de final da competição.

Haaland perdeu um pênalti e algumas oportunidades de gol no confronto, mas marcou o tento de empate do City no começo da segunda etapa.

Keane analisou o desempenho do jogador na partida e criticou o camisa 9 do time de Manchester.

“Haaland falhou no pênalti, o faltou espírito. Logo depois falhou em outra ocasião. O Machester City está passeando pelo campo, não é um bom sinal”, criticou.

Keane fez duras ressalvas as caractéristicas do noruguês, vice-artilheiro do campeonato, com 21 gols.

“Os níveis do jogo geral dele são probres demais, não só hoje, mas no geral. Na frente do gol, ele é um dos melhores do mundo, mas o geral é muito pobre. É quase como um jogador de Segunda Divisão”, adicionou.

Haaland saiu lesionado

Aos 16 minutos do segundo tempo, Haaland sentiu o tornozelo esquerdo e foi substituido.

Após o fim do cofronto, o jogador deixou o estádio de muletas e com botas de proteção.

A notícia Ídolo do United detona astro do City: ‘De Segunda Divisão’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque