crédito: No Ataque Internacional

Inter vence Udinese e mantém vantagem na liderança do Italiano (Davide Frattesi, meio-campista da Internazionale, comemora gol sobre a Udinese pelo Campeonato Italiano)

Na tarde deste domingo (30/3), a Inter de Milão bateu a Udinese por 2 a 1, no Estádio Giuseppe Meazza, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols dos donos da casa foram feitos por Arnautovic e Fratessi, enquanto Oumar Solet diminuiu o marcador para os visitantes.

Com o resultado, a Inter de Milão voltou a abrir seis pontos de vantagem para o Napoli, vice-líder com 61 pontos após 29 jogos. A Udinese é a décima colocada com 40 pontos em 30 partidas.

O próximo jogo da Inter de Milão é nesta quarta-feira (2/4), quando a equipe enfrentará o Milan, às 16h (de Brasília), pela Copa da Itália. Por sua vez, a Udinese visitará a Genoa dois dias depois, às 15h45, pelo Campeonato Italiano.

Os gols do jogo

A Inter de Milão abriu o placar aos 12 minutos de jogo. Federico Dimarco recebeu no lado esquerdo do ataque e cruzou rasteiro para Arnautovic, que finalizou firme e abriu o placar.

Aos 29, a Inter ampliou. Em lance muito parecido com o primeiro gol, Dimarco achou Frattesi na área. O volante acertou belo chute e fez o segundo.

A Udinese diminuiu aos 26 do segundo tempo. Oumar Solet arriscou de fora da área e marcou um golaço.

