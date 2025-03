crédito: No Ataque Internacional

Bayern de Munique ameaça processar federação por lesão de jogador na Data Fifa (Alphonso Davies deitado no chão em partida pelo Bayern de Munique)

O Bayern de Munique ameaçou tomar medidas legais contra a Federação Canadense após a grave lesão de seu lateral-esquerdo Alphonso Davies em jogo da sua seleção, disse nesta sexta-feira (28/3) o presidente do conselho de administração do clube, Jan-Christian Dreesen.

O clube alemão exige da Canada Soccer “um esclarecimento completo dos acontecimentos” e “se reserva o direito de tomar medidas legais” após a ruptura dos ligamentos cruzados do joelho direito do jogador, declarou o dirigente ao site do jornal Bild.

“Enviar um jogador claramente lesionado e com um joelho lesionado num voo intercontinental de 12 horas sem um exame médico completo é, na nossa opinião, uma negligência grave e uma clara violação do dever de assistência médica”, acrescentou Dreesen.

Capitão da seleção canadense, Alphonso Davies, de 24 anos, se machucou no domingo contra os Estados Unidos (vitória por 2 a 1) durante a partida que valia o terceiro lugar da Liga das Nações da Concacaf.

A Canada Soccer deu sua aprovação e Davies pegou um avião para Munique, onde exames médicos diagnosticaram a ruptura dos ligamentos cruzados do joelho direito.

“Queremos esclarecer como aconteceu. Pegar o avião, 12 horas de voo, assumimos que não é grande coisa, que é um golpe. E aí, sai isso (o diagnóstico). Não é profissional, não está certo, temos de falar sobre isso e temos de esclarecer a situação”, acrescentou o diretor esportivo Christoph Freund, durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

“De uma forma geral, a entrada de Davies, que já tinha problemas musculares antes do jogo, num jogo sem importância esportiva, não é nada compreensível do nosso ponto de vista”, avaliou Dreesen, afirmando que o lateral não tem culpa.

“Ele é o capitão, quer assumir as suas responsabilidades. A forma como isto foi tratado não é correta. Foi limítrofe e negligente. Nós somos os empregadores e também pagamos aos jogadores. Por isso vamos investigar”, destacou Freund.

Davies ficará afastado do Bayern por pelo menos seis meses e perderá o final desta temporada, em que seu time é líder da Bundesliga e disputa as quartas de final da Liga dos Campeões contra a Inter.

O jogador renovou com o clube no início de fevereiro até 2030, descartando a possibilidade de assinar com o Real Madrid.

