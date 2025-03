crédito: No Ataque Internacional

Equador empata com Chile e mantém vice-liderança das Eliminatórias (Chile e Equador duelaram em Santiago)

Nesta terça-feira, o Equador ficou no empate sem gols com o Chile, no Estádio Nacional de Santiago, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Com o resultado, o Equador manteve a vice-liderança, com 23 pontos. Por sua vez, o Chile continua em situação complicada e segue na última posição, com 10.

As duas seleções voltam a campo no dia 4 de junho, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O Chile recebe a Argentina, e o Equador enfrenta o Brasil, em casa. O horário de ambos os jogos ainda será definido.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelas oportunidades perdidas do Chile. A seleção aproveitou a casa cheia e foi para cima, mas desperdiçou as chances criadas. Aos 24 minutos, após pegar rebote do goleiro Galindez, Osorio quase abriu o placar.

O Equador conseguiu equilibrar a partida na segunda etapa. Aos 46 minutos, Enner Valencia ganhou na corrida dos zagueiros e marcou, mas estava impedido.

