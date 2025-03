Seleção Brasileira: o que Ednaldo Rodrigues disse sobre Dorival Júnior? (Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF)

Embora esteja relativamente confortável na briga pela classificação à Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira decepcionou mais uma vez ao perder por goleada para a Argentina, por 4 a 1, nesta terça-feira (25/3). As equipes se enfrentaram no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Diante do péssimo desempenho do Brasil contra a Argentina, torcedores movimentaram as redes sociais com críticas ao trabalho do técnico Dorival Júnior e à gestão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. O próprio dirigente, em entrevista nessa segunda-feira (24), antes da viagem a Buenos Aires, garantiu que o treinador tinha respaldo.

“A gente analisa o trabalho não é por uma partida, não é por um treinamento, a gente analisa de uma forma linear. E é um trabalho que até então a CBF tem dado respaldo, tanto a ele como com a comissão técnica. O que reitero, da parte da CBF, que tudo que é solicitado à administração, na pessoa do seu presidente, é disponibilizado. Tudo. O que for das melhores condições para os atletas, para a comissão técnica, enfim. Mas, também, o que eu coloco é que o resultado em campo, esse a gente não tem controle. Eu não tenho controle do resultado em campo”, disse Ednaldo.

“Eu sei que os atletas jogam com muito empenho, treinam com muito empenho, buscam sempre a vitória. É uma união muito grande na Seleção Brasileira, de comissão técnica, de atletas, e às vezes o resultado não vem. Mas nem por isso o trabalho não foi eficiente”, acrescentou.

‘Você está querendo tirar o Dorival’

Um repórter perguntou mais incisivamente sobre a situação do treinador. Foi então que o presidente da CBF indagou se o jornalista estava querendo que Dorival Júnior fosse demitido da Seleção Brasileira.

“Você está querendo tirar o Dorival, né? Porque você está na insistência sobre esse assunto. Daqui a pouco, terminando aqui a entrevista com vocês, estou indo para a Argentina exatamente acompanhar, como sempre fiz, em todos os jogos de preferência ali próximo, sendo uma força como torcedor da seleção brasileira. Mas o trabalho dele, continuo dizendo que tem o respeito da CBF”, destacou Ednaldo Rodrigues, cujo mandato à frente da CBF vai até 2030.

