Argentina é a sétima seleção classificada à Copa do Mundo de 2026 (Lautaro Martínez e Messi pela Seleção Argentina)

A Argentina entrará em campo diante do Brasil na noite desta terça-feira (25/3) já com a vaga garantida para a Copa do Mundo de 2026. A atual campeã mundial se classificou após o empate sem gols entre Bolívia e Uruguai e se tornou a sétima seleção confirmada no Mundial que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México – veja todas as classificadas no fim da matéria.

A vaga da Argentina foi garantida com cinco rodadas de antecedência. Os campeões da Copa do Mundo do Catar em 2022 lideram as Eliminatórias Sul-Americanas com 28 pontos, 14 a mais que a Bolívia, primeiro clube fora do grupo de seis classificados ao Mundial.

Como os bolivianos chegaram ao 14º ponto ao concluir a 14ª partida no torneio, o país que manda a maioria dos seus jogos na temida altitude chegará, no máximo, à marca de 26 pontos. Desta forma, a Argentina não será alcançada e é a primeira seleção sul-americana garantida na Copa do Mundo de 2026.

O jogo para “comemorar” essa vaga será na noite desta terça-feira (25/3), às 21h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A Argentina receberá o Brasil, em um dos maiores clássicos do futebol de seleções.

Seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026

O time de Lionel Messi e companhia foi o sétimo time a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. Antes deles, os anfitriões Canadá, Estados Unidos e México já sabiam que estavam na disputa, enquanto os asiáticos Japão e Irã e a Nova Zelândia, representante da Oceania, também garantiram vaga para o Mundial na atual data Fifa.

Canadá (anfitrião)

Estados Unidos (anfitrião)

México (anfitrião)

Japão

Nova Zelândia

Irã

Argentina

