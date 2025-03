crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Chile x Equador pelas Eliminatórias da Copa hoje (25/3)? (Eduardo Vargas, atacante do Chile, e Alan Franco, meia do Equador)

Chile e Equador se enfrentam nesta terça-feira (25/3) pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola vai rolar a partir de 21h (de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago.

As seleções brigam em partes diferentes da tabela. Os equatorianos ocupam a vice-liderança com 22 pontos, enquanto os chilenos são os últimos colocados, com apenas 9.

Na rodada anterior, o Chile perdeu para o Paraguai por 1 a 0. O Equador, por outro lado, venceu a Venezuela por 2 a 1.

Em qual canal vai passar Chile x Equador

O jogo entre Chile e Equador pelas Eliminatórias será transmitido por Sportv 3 (TV fechada) a partir de 21h (de Brasília).

Chile x Equador: prováveis escalações

Chile : Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Arturo Vidal e Rodrigo Echeverría; Lucas Cepeda, Vicente Pizarro e Alexander Aravena; Eduardo Vargas. Técnico : Ricardo Gareca.



: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Arturo Vidal e Rodrigo Echeverría; Lucas Cepeda, Vicente Pizarro e Alexander Aravena; Eduardo Vargas. : Ricardo Gareca. Equador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñéz, Félix Torres, Willian Pacho e Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo e Pedro Vite; Alan Franco, Gonzalo Plata e Janner Corozo; Enner Valencia. Técnico: Sebastian Beccacece.

A notícia Em qual canal vai passar Chile x Equador pelas Eliminatórias da Copa hoje (25/3)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque