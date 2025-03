Neto ‘culpa’ Romário por provocação de Raphinha e critica entrevista: ‘Desnecessária’ (Neto, apresentador da Band)

O ex-jogador e comentarista Neto ‘culpou’ Romário por entrevista polêmica do ex-camisa 11 do Brasil com o meia-atacante Raphinha, do Barcelona.

A Seleção duela com a Argentina nesta terça-feira (25/3), às 21h (de Brasília), no Estadio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

O tetracampeão mundial perguntou ao jogador se iria ‘dar porrada neles (argentinos). Raphinha respondeu afirmou que sim e gerou ‘clima de tensão’ antes mesmo de a bola rolar.

Neto destacou a admiração que tem pela carreira de Romário, mas criticou o questionamento feito pelo ex-jogador.

“Se tem um cara que elogiou o Romário, fui eu. Para mim, o Romário foi um dos maiores jogadores do mundo. Mas, quando você pega um entrevista como essa, que o Romário está fazendo isso para a TV Romário, e os meninos tem ele como um grande ídolo, os meninos vão fazer este tipo de besteira e falar este tipo de coisa”, analisou no programa Os Donos da Bola, da Band.

O apresentador afirmou ainda que o canal do ex-camisa 11 tem muito a ganhar com a repercussão do caso.

“O Romário sempre foi contra todos eles que estavam na CBF, agora ele está junto com o Ednaldo. Está tudo certo. A TV Romário é muito legal. Eu sou fã incondicional do Romário. O maior jogador que eu joguei do lado foi o Romário. Ele foi mostro, mas este tipo de entrevista é tão desnecessária para o Raphinha e tão boa para o Romário, que para Seleção não é. Então me desculpe, assessoria ridícula da CBF em relação a isso”, finalizou.

Classificação das Eliminatórias

Argentina – 28 pontos Equador – 22 pontos Brasil – 21 pontos Uruguai – 20 pontos Paraguai – 20 pontos Colômbia – 19 pontos Bolívia – 13 pontos Venezuela – 12 pontos Peru – 10 pontos Chile – 9 pontos

