Atacante do United marca gol contra Portugal e imita Cristiano Ronaldo em comemoração (Rasmus Højlund marcou gol da vitória da Dinamarca )

O atacante dinamarquês Rasmus Højlund, do Manchester United, marcou gol contra Portugal nessa quinta-feira (20/3) e imitou celebração de Cristiano Ronaldo.

As equipes se enfrentaram, no Estádio Parken, em Copenhagen, pela partida de ida das quartas de final da Uefa Nations League.

A Dinamarca superou os visitante por 1 a 0, com tento anotado por Højlund. O camisa 9 entrou na partida aos 24 minutos da segunda etapa e balançou as redes aos 33.

Na celebração, com Cristiano Ronaldo em campo, o atacante dinamarquês fez a tradicional comemoração ‘siu’, do astro português.

Após o final do jogo, Højlund explicou que a atitude não foi uma provocação ao veterano camisa 7.

“Cristiano é tudo para mim. Eu me apaixonei pelo futebol por causa do Cristiano. Eu me tornei um jogador do United por causa do Cristiano. Comecei a treinar por causa dele”, disse.

“Comecei a fazer flexões e abdominais todo dia antes de ir para cama. Por causa de Cristiano. Eu queria ser Cristiano”, adicionou.

Partida de volta

A partida de volta entre Portugal e Dinamarca será neste domingo (23/3), às 16h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A equipe de Cristiano Ronaldo precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. Em caso de triunfo por dois tentos ou mais de vantagem, a Seleção Portuguesa avança sem disputa de penalidades.

A notícia Atacante do United marca gol contra Portugal e imita Cristiano Ronaldo em comemoração foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque