Vini Jr. ganha prêmio inusitado, e torcedores reagem: ‘Supositório’ (Vini Jr. em jogo do Brasil)

Autor do golaço que garantiu a vitória do Brasil sobre a Colômbia (2 a 1), o atacante Vinícius Júnior recebeu um prêmio inusitado, nessa quinta-feira (20/3), de uma empresa que patrocina a Seleção Brasileira. A companhia farmacêutica entregou ao jogador uma caixa com um troféu em formato de uma pílula.

O formato irreverente do troféu, sem qualquer contexto com o futebol, chamou a atenção de diversos torcedores que reagiram nas redes sociais.

“Ganhar um supositório gigante da Cimed por ser o melhor jogador da partida. Ninguém mais vai querer fazer gol”, brincou um fã de Vini Jr.

“Vini Jr. foi o melhor jogador da Seleção Brasileira contra a Colômbia e olha o naipe do prêmio que a Cimed deu pra ele!”, destacou um torcedor.

“Cimed é f****. Deu um tadala de 1g para o Vini. Por isso que ele queria tomar cartão, ia colar com menino Ney e se internar no tadala”, brincou mais um.

Vini Jr. na Seleção Brasileira

Nos últimos instantes do jogo contra a Colômbia, logo depois de fazer o gol da vitória, Vini Jr. foi substituído pelo zagueiro Léo Ortiz. O atacante estava pendurado com um cartão amarelo e, caso levasse o segundo, estaria suspenso da próxima partida contra a Argentina.

“Nas eliminatórias sempre é complicado, porque são apenas dois cartões. Você faz uma falta e já está pendurado e eu não poderia ficar fora do próximo jogo”, comentou Vini Jr.

Vini Jr. teve participação decisiva também no lance do primeiro gol da Seleção Brasileira, quando sofreu pênalti após entrar na área em condições de finalizar. Raphinha converteu a cobrança.

O Brasil dorme na vice-liderança da tabela das Eliminatórias. A equipe volta a campo para enfrentar a Argentina na terça-feira (25/3), às 21h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

