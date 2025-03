crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Inglaterra x Albânia hoje (21/3)? (Partida será em Wembley )

Inglaterra e Albânia se enfrentam nesta sexta-feira (21/3), às 16h45 (de Brasília), em Wembley, em Londres, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Na Nations League, a Inglaterra foi a líder do Grupo B, com 15 pontos, e avançou para as quartas de final. Foram cinco vitórias e uma derrota em seis jogos.

Já a Albânia ficou na quarta colocação do Grupo A, com sete pontos, e acabou eliminada. Foram duas vitórias, um empate e três derrotas em seis partidas.

Inglaterra x Albânia: onde assistir

O confronto entre Inglaterra e Albânia será transmitida pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

Inglaterra x Albânia: escalações

Inglaterra : Pickford; Walker, Guéhi, Colwill; Reece James, Declan Rice, Henderson, Lewis-Skelly; Bellingham, Rashford; Kane. Técnico : Thomas Tuchel.



: Pickford; Walker, Guéhi, Colwill; Reece James, Declan Rice, Henderson, Lewis-Skelly; Bellingham, Rashford; Kane. : Thomas Tuchel. Albânia: Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti, Naser Aliji; Asllani, Ramadani, Laçi; Bajrami, Manaj, Muçu. Técnico: Sylvinho.

A notícia Em qual canal vai passar Inglaterra x Albânia hoje (21/3)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque