crédito: No Ataque Internacional

Treinador dos Estados Unidos revela ‘meta’ de Trump para a equipe na Copa do Mundo (Donald Trump, presidente dos Estados Unidos)

O treinador argentino Maurício Pochettino revelou ‘meta’ ousada do presidente dos Estados Unidos Donald Trump sobre a seleção da nação na Copa do Mundo.

Conjuntamente com Canadá e México, o país será sede do torneio de Seleções em 2026. Com isso, os anfitriões da competição já tem vaga assegurada para a disputa.

No comando da Seleção dos Estados Unidos desde setembro de 2024, o técnico sul-americano disse que Trump sonha alto com o desempenho da equipe na Copa.

“Eu estava ouvindo a conversa entre o presidente Donald Trump com Gianni Infantino. O presidente perguntou ‘nós podemos ganhar a Copa do Mundo?’ e Infantino disse ‘sim'”, contou.

“Mas eu fiquei decepcionado com a resposta dele. Ele deveria dizer ‘você deveria perguntar o seu ótimo treinador, Pochettino, porque ele com certeza pode te dar uma opinião melhor”, adicionou.

Seleção dos Estados Unidos

Pochettino tem seis jogos no comando da Seleção dos Estados Unidos, com seis vitórias e uma derrota.

Com o argentino como técnico, a equipe disputou partidas amistosas e pela Concacaf Nations League.

A notícia Treinador dos Estados Unidos revela ‘meta’ de Trump para a equipe na Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque