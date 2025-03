crédito: No Ataque Internacional

Romário anuncia entrevistas com astros da Seleção Brasileira (Ex-camisa 11 entrevistou jogadores da Seleção )

O tetracampeão mundial Romário anunciou nas redes sociais que entrevistou astros da Seleção Brasileira.

O ex-camisa 11 do Brasil publicou fotos com os atacantes Rodrygo (Real Madrid), Endrick (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona) e afirmou que gravou com os jogadores.

O ex-atleta iniciou, em janeiro deste ano, um canal no YouTube chamado ‘RomárioTV’, que já conta com mais de 358 mil inscritos e 9,2 milhões de visualizações na plataforma.

No perfil, Romário já postou entrevistas com Neymar, Ronaldo Fenômeno e Bebeto.

Ainda não há datas para a publicação dos vídeos com as entrevistas mais recentes feitas pelo astro brasileiro.

Seleção Brasileira nesta Data Fifa

Quinto colocado nas Eliminatórias da Copa do Mundo, A Seleção Brasileira tem 18 pontos na competição.

Nesta Data Fifa, a equipe de Dorival Junior tem dois compromissos.

O Brasil enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (20/3), às 21h45, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, e duela com a Argentina nesta terça-feira (25/3), às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

A notícia Romário anuncia entrevistas com astros da Seleção Brasileira foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque