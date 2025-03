Sem Neymar, camisa 10 do Brasil terá novo dono contra Colômbia e Argentina; veja numeração

crédito: No Ataque Internacional

A Seleção Brasileira definiu a numeração dos 23 jogadores convocados para a disputa dos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (veja abaixo).

Sem Neymar, cortado por causa de lesão na coxa esquerda, a camisa 10 será usada por Rodrygo nas duas partidas.

O Brasil enfrenta a Colômbia, nesta quinta-feira (20/3), às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.

Na próxima terça-feira (25/3), às 21h, a Seleção vai até o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, para encarar a Argentina.

O Brasil está na quinta posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos. A Argentina lidera, com 25 pontos. Já a Colômbia ocupa o quarto lugar, com 19 pontos.

Numeração do Brasil para jogos contra Colômbia e Argentina

Goleiros

Alisson – 1

Bento – 12

Lucas Perri – 23

Defensores

Vanderson – 2

Gabriel Magalhães – 3

Marquinhos – 4

Guilherme Arana – 6

Wesley – 13

Murillo – 14

Léo Ortiz – 15

Alex Sandro – 16

Meio-campistas

Bruno Guimarães – 5

Gerson – 8

Joelinton – 17

André – 18

Matheus Cunha – 21

Atacantes

Vinícius Júnior – 7

João Pedro – 9

Rodrygo – 10

Raphinha – 11

Endrick – 19

Savinho – 20

Estêvão – 22

