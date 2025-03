Após aposentadoria, campeão do mundo se aventura em agenciamento de atletas (Taça da Copa do Mundo )

O ex-meia Toni Kroos, integrante da equipe da Alemanha campeã do mundo em 2014 e lenda do Real Madrid, anunciou que se tornou sócio de empresa de agenciamento de atletas.

Aposentado desde julho de 2024, o ex-jogador de 35 anos se tornou parceiro da agência Sports360.

O ex-atleta se despediu do Real após conquistar a Champions League (2023/2024), sexta da carreira.

A última partida profissional de Toni foi a eliminação da Alemanha para a Espanha por 2 a 1 nas quartas de final da Eurocopa 2024.

O ex-camisa 8 foi cliente da companhia de 2009 até o final da trajetória como futebolista. Kroos disse estar feliz com a nova aventura profissional e explicou qual função desempenhará no negócio.

“Estou ansioso em participar da família Sports360 depois da minha carreira como jogador. Eu vou oferecer conselhos para alguns jogadores na jornada esportiva deles e compartilhar minhas experiências”, afirmou.

Carreira

Toni Kroos teve um carreira multicampeã no futebol. Revelado no Bayern de Munique, o meio-campista passou a maior parte da trajetória no esporte no Real Madrid, que defendeu por 10 temporadas.

O ex-jogador conquistou seis Champions League, seis Mundial de clubes, quatro La Liga (Campeonato Espanhol), três Bundesligas (Campeonato Alemão), entre outros títulos.

