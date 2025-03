Sergio Ramos pode ser suspenso até o fim da temporada por agressão (Sergio Ramos recebeu o cartão amarelo por lance violento na partida entre Pumas e Monterrey)

Sergio Ramos mal chegou ao Monterrey, do México, e já enfrenta um grave problema. Após um lance de agressão no final da partida contra o Pumas, no domingo (16/3), o zagueiro corre risco de ser suspenso até o fim do Clausura do Campeonato Mexicano 2024/2025.

O Pumas divulgou nota rechaçando as atuações dos juízes na partida, e a Comissão de Arbitragem do México afirmou que vai abrir uma “investigação completa” acerca dos lances polêmicos da partida, incluindo a agressão de Sergio Ramos.

Conforme o regulamento da Federação Mexicana de Futebol, um jogador pode ser punido com até 15 partidas de suspensão em caso de conduta violenta contra um adversário. Segundo o jornal português “A Bola”, Sergio Ramos ainda pode enfrentar multa de até 248 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual).

Atualmente na oitava colocação do Campeonato Mexicano, com 19 pontos, o Monterrey está se classificando para a repescagem da fase eliminatória. De qualquer maneira, o clube ainda pode disputar, no máximo, 13 partidas em busca da taça nacional.

Lance violento de Sergio Ramos

Já nos acréscimos da segunda etapa, quando o Monterrey batia o Pumas por 3 a 1, o espanhol deu uma entrada no atacante adversário Guillermo Martínez e, depois, o acertou com um chute. Assim, recebeu o cartão vermelho direto.

Nos 20 minutos da partida, Ramos já havia protagonizado um lance violento, quando acertou um jogador do Pumas com uma cotovelada. A jogada, entretanto, passou batida, e ele não recebeu cartão.

Horas depois, o zagueiro brincou sobre a expulsão em um post no X/Twitter: “Claro que eu não ia sair dessa liga sem um cartão amarelo”.

A partida contra o Pumas foi apenas a quinta vez que o Sergio Ramos entrou em campo pelo Monterrey. Apesar da expulsão, ele já chama atenção com boas atuações, tendo marcado três gols pelos Rayados.

