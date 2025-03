crédito: No Ataque Internacional

Veterano jogador vencedor de Bola de Ouro quer renovar com gigante europeu, diz jornalista (Bola de Ouro)

O meio-campista croata Luka Modri?, vencedor da Bola de Ouro em 2018, quer renovar contrato com o Real Madrid.

Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, o veterano camisa 10 de 39 anos quer renovar com o clube por mais uma temporada.

O atual vínculo do atleta com o Real Madrid é válido até o final de 2024/2025. O jogador é um ‘reserva de luxo’ do treinador italiano Carlo Ancelotti, que frequentemente usa o atleta na segunda etapa das partidas.

Capitão da equipe, Modric tem 45 jogos disputados (25 como reserva) pelo time nesta temporada, com quatro gols e sete assistências.

Luka Modri? no Real Madrid

Luka Modri? está no Real Madrid desde 2012/2013. São treze temporadas no clube espanhol e diversos troféus conquistados com a camisa merengue.

Ao todo, são 579 partidas pela equipe, com 43 gols e 93 assistências distribuídas.

O jogador conquistou seis Champions League, cinco Mundial de Clubes, quatro La Liga (Campeoanto Espanhol), entre outras taças.

