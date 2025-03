Clube europeu faz homenagem póstuma a jogador vivo e se desculpa (Jogadores de Arda Kardzhali e Levski Sofia reunidos no gramado prestando homenagem por engano)

Um fato inusitado marcou a 25ª rodada do Campeonato Búlgaro. Antes da bola rolar, jogadores das equipes Arda Kardzhali e Levski Sofia fizeram um minuto de silêncio – porém, o atleta que foi alvo da homenagem póstuma está vivo.

O zagueiro Petko Ganchev, que tem passagem pelo Arda foi o “homenageado”. Com 28 anos, Ganchev atua na Segunda Divisão do futebol búlgaro pelo Dobrudzha Dobrich.

O próprio jogador identificou o erro e entrou em contato com o clube, segundo o jornal português A Bola.

No intervalo da partida, o Arda entrou em contato com os responsáveis pela transmissão do jogo e esclareceu que a informação da morte do zagueiro era falsa.

Arda Kardzhali se desculpa pelo erro

A partida terminou empatada por 1 a 1, e o ex-clube do Petko Ganchev publicou uma nota em seu perfil oficial.

“Caros jornalistas e fãs do Arda, a diretoria deseja se desculpar com seu ex-jogador e seus entes queridos após compartilhar informações falsas sobre sua morte. Desejamos a ele muitos anos de felicidade e saúde e que continue acompanhando o sucesso do Arda”, divulgou o Arda Kardzhali.

