crédito: No Ataque Internacional

Em alta na Europa, ex-jogador do Atlético lista melhores com quem jogou (Bremer jogou a Copa do Mundo 2022)

O ex-zagueiro do Atlético Bremer, da Juventus, apontou os melhores jogadores com quem jogou ao longo da carreira.

Em entrevista à TNT Sports, o defensor de 27 anos participou de uma dinâmica em que respondia um futebolista que atuou com ele que mais se destaca em determinado quesito.

As perguntas envolveram desde aspectos técnicos como habilidade e poder de decisão até o mais ‘resenha’ e estiloso. Em nenhuma das respostas o zagueiro apontou algum companheiro que teve no Galo.

O ex-camisa 17 do alvinegro foi contratado para base do clube em 2017. No ano seguinte, subiu para o time profissional. Pelo Atlético, foram 31 jogos e um gol marcado.

Lista de Bremer

Mais difícil de marcar: Neymar

Mais habilidoso: Neymar

Mais decisivo: Neymar

Melhor líder: Thiago Silva

Mais subestimado: Di Maria

Melhor companheiro de concentração: Alex Sandro

Melhor na resenha: Gatti

Mais para ajudar na briga: Gatti

Mais estiloso: Tomás Rincón

Carreira de Bremer na Europa

Ainda em 2018, foi vendido ao Torino (ITA) por R$ 26 milhões. Com bons desempenhos na Europa, o jogador foi comprado pela Juventus (ITA).

Posteriormente, passou a ser convocado para a Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2022. Com a camisa verde e amarela, Bremer disputou cinco jogos e esteve no elenco que disputou a Copa América de 2024.

Em agosto do ano passado, Bremer renovou o contrato com a Juventus por mais cinco temporadas.

O jogador ficou fora da última convocação de Dorival Júnior para esta Data Fifa.

