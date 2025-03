Campeão do mundo confronta comentarista em entrevista: ‘Ganhou o quê?’ (Ex-meia croata Josko Jelicic discute com Gattuso em programa de TV)

Volante campeão do mundo com a Itália em 2006 e atualmente treinador do Hajduk Split, da Croácia, Gennaro Gattuso se envolveu em confusão com o também ex-jogador Josko Jelicic, comentarista da emissora MaxSport 1 (veja o vídeo abaixo).

Depois da derrota do Hajduk Split por 3 a 0 para o Rijeka, nesse domingo (16/3), pela 26ª rodada do Campeonato Croata, Gattuso foi convidado para uma entrevista com jornalistas e comentaristas do MaxSport 1, mas se recusou a cumprimentar Josko Jelicic. Na sequência, o italiano começou a trocar farpas com o ex-meia croata.

“Você também jogou futebol e entende a situação. Você sempre fala coisas muito ruins. Eu não tenho respeito por você. Você precisa ter respeito pelas pessoas”, disparou o treinador.

Jelicic, que jogou seis anos da carreira pelo Rijeka e também defendeu Sevilla e Dínamo Zagreb, pediu para que Gattuso não ‘falasse com as mãos’. Em um momento da discussão, o italiano chegou a colocar o dedo em frente ao rosto do comentarista.

“Esse é meu estilo, rebateu o ídolo do Milan. “Você fala tudo quando está no estúdio. Fale aqui na minha cara”, esbravejou.

“Se você estiver aqui, não falo mais com a televisão, porque você é uma pessoa ruim”, acrescentou Gattuso.

“Você é estrangeiro e tem que respeitar todas as pessoas daqui”, rebateu Jelicic, que ouviu outra dura resposta do italiano.

“Você ganhou o que na vida? Quando você fala, parece que ganhou tudo no mundo. Você não tem respeito pelas pessoas. Não quero falar com você”, concluiu Gattuso, que também é duas vezes vencedor da Liga dos Campeões e do Campeonato italiano, além de ter uma conquista do Mundial de Clubes da Fifa pelo Milan.

Situação da equipe de Gattuso no Campeonato Croata

Com a vitória em casa, Rijeka se manteve na liderança do Campeonato Croata, com 50 pontos. O Hajduk Split é o segundo colocado, com dois pontos a menos. A competição está a dez rodadas do fim.

