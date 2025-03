crédito: AFP via Getty Images

Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025; saiba onde assistir (Taça da Libertadores )

Após a definição de todos os times participantes desta fase, nesta segunda-feira (17/3) acontecerá o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025. O evento, que será realizado na sede da Conmebol, terá início às 20h (de Brasília).

Nesta edição da competição, o Brasil terá sete times representantes e quatro deles serão cabeças de chave: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Enquanto isso, o Internacional estará no pote 2, o Fortaleza no 3 e o Bahia, classificado pela pré-Libertadores, no 4.

Que horas começa o sorteio da Libertadores?

Realizado nesta segunda-feira (17), o sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2025 acontecerá às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Onde assistir ao sorteio da Libertadores

O sorteio da fase de grupos da Libertadores terá transmissão ao vivo no Youtube da Conmebol, na TV fechada através da ESPN e no Disney+, no streaming.

Ficha técnica

Evento: Sorteio fase de grupos Libertadores 2025

Sorteio fase de grupos Libertadores 2025 Data: 17/03/2025

17/03/2025 Horário: 20h

20h Local: Sede da Conmebol, Luque, Paraguai

Sede da Conmebol, Luque, Paraguai Transmissão: Conmebol Libertadores (Youtube), ESPN e Disney+

Potes do sorteio da fase de grupos

Pote 1: Botafogo, River Plate-ARG, Palmeiras, Flamengo, Peñarol-URU, Nacional-URU, São Paulo e Racing-ARG

Botafogo, River Plate-ARG, Palmeiras, Flamengo, Peñarol-URU, Nacional-URU, São Paulo e Racing-ARG Pote 2: Olimpia-PAR, LDU-EQU, Internacional, Libertad-PAR, Independiente del Valle-EQU, Colo-Colo-CHI, Estudiantes-ARG e Bolívar-BOL

Olimpia-PAR, LDU-EQU, Internacional, Libertad-PAR, Independiente del Valle-EQU, Colo-Colo-CHI, Estudiantes-ARG e Bolívar-BOL Pote 3: Atlético Nacional-COL, Vélez Sarsfield-ARG, Fortaleza, Sporting Cristal-PER, Universitario-PER, Talleres-ARG, Deportivo Táchira-COL e Universidad de Chile-CHI

Atlético Nacional-COL, Vélez Sarsfield-ARG, Fortaleza, Sporting Cristal-PER, Universitario-PER, Talleres-ARG, Deportivo Táchira-COL e Universidad de Chile-CHI Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Barcelona de Guayaquil, Alianza Lima, Cerro Porteño e Bahia.

A notícia Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025; saiba onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque