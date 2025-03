crédito: No Ataque Internacional

Dono de gigante europeu ameaça deixar clube em caso de pressão dos torcedores (Jim Ratcliffe, dono do Manchester United)

Jim Ratcliffe, bilionário dono do Manchester United, vem sofrendo críticas pela sua gestão à frente do clube e ameaçou deixar o comando caso sofra pressão e tenha sua família ‘abusada’.

O bilionário britânico, que comprou o clube em 2024, vem causando polêmica com declarações criticando jogadores e com decisões de gestão do clube.

Em mais uma fala controversa, Ratcliffe afirmou que pode deixar o clube caso sofra uma pressão exagerada dos torcedores e sinta sua família afetada.

A família Glazer estava à frente da administração do Manchester United há quase 20 anos, quando Ratcliffe comprou 25% das ações do clube e assumiu.

Ratcliffe entrou em polêmicas logo no início da gestão, quando fez mais de 200 cortes entre os funcionários do clube e limitou refeições gratuitas apenas aos jogadores, deixando os demais colaboradores apenas com pão e sopa.

Entrou em rota de colisão com os jogadores, ao afirmar que ‘alguns não eram bons o suficiente para jogar no United’. O capitão Bruno Fernandes rebateu a fala do chefe.

A ideia de construir uma nova arena, ao lado do Old Trafford, para mais de 100 mil torcedores, também não agradou. O projeto vai custar 2 bilhões de euros – cerca de R$ 12,8 bilhões – aos cofres do clube, e o United deixaria de usar seu tradicional estádio.

A notícia Dono de gigante europeu ameaça deixar clube em caso de pressão dos torcedores foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress