Manchester City só empata com Brighton e segue fora do G4 do Campeonato Inglês (Lance do jogo entre Manchester City e Brighton pelo Campeonato Inglês)

O Manchester City empatou contra o Brighton pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Neste sábado (15/3), no Etihad Stadium, a equipe de Pep Guardiola ficou no 2 a 2, com Marmoush participando nos dois gols.

Com o resultado, o City permanece na quinta posição, com 48 pontos pontos. Já o Brighton continua na sétima colocação com 47 pontos.

Os Citizens jogar em 30 de março contra o Bournemouth, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, às 12h30 (de Brasília). Pela mesma competição, o time treinador por Fabian Hürzeler irá receber o Nottingham Forest, às 14h15, no dia anterior.

O jogo entre Manchester City e Brighton

Mesmo o Manchester City jogando em casa, foi o Brighton que começou atacando e, até chegou a abrir o placar, mas foi anulado por falta. No primeiro ataque do City, Marmoush sofreu uma falta dentro da área e, aos 11 minutos, abriu o placar com Halaand convertendo o pênalti.

No entanto, os visitantes não se abalaram pelo gol sofrido e buscaram reagir rapidamente. Assim, com 21 minutos, Estupiñán igualou o jogo numa cobrança de falta. Mas, por causa do desgaste físico, o Brighton não conseguiu reagir para tentar virar o jogo.

Então, o City aproveitou o cansaço do adversário e, aos 39 minutos, marcou o segundo gol com Marmoush finalizando de fora da área.

Logo no início do segundo tempo, o Brighton voltou a empatar a partida aos quatro minutos, com gol contra de Khusanov. Os donos da casa sentiram o gol e encontraram dificuldades para dominar a partida como na primeira etapa.

As substituições de Guardiola e a pressão nos últimos minutos não foram suficientes para impedir outro tropeço do Manchester City na temporada.

