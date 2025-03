Manchester City x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações pela Premier League (Haaland, do Manchester City, e João Pedro, do Brighton)

Manchester City e Brighton se enfrentam neste sábado (15/3), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 29ª rodada da Premier League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Na quinta colocação da Premier League, com 47 pontos, o City ainda está fora da zona de classificação à Champions League. Já o Brighton, do brasileiro João Pedro, vem logo atrás, no sétimo lugar, com 46.

Manchester City x Brighton: onde assistir

A partida entre Manchester City e Brighton será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Manchester City x Brighton: escalações

Manchester City: Ederson; Gvardiol, Rúben Dias e Khusanov; Matheus Nunes, Doku, Foden, Nico González e Bernardo Silva; Savinho e Haaland. Técnico : Pep Guardiola.



Brighton: Verbruggen; Estupiñán, Webster, Van Hecke e Hinshelwood; Mitoma, Ayari, Rutter, Baleba e Minteh; João Pedro. Técnico: Fabian Hürzeler.

