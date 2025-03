crédito: No Ataque Internacional

Libertadores: veja os possíveis rivais do seu time na fase de grupos (Troféu da Libertadores)

Estão definidos os 32 participantes da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo representam o Brasil. A seguir, o No Ataque apresenta os possíveis rivais de cada time nesta etapa da competição.

O sorteio que definirá as oito chaves da Libertadores será na próxima segunda-feira (17/3), a partir das 20h, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque, no Paraguai.

Regras do sorteio da Libertadores

Os 32 times participantes estão divididos em quatro potes. Serão oito grupos, cada um com uma equipe de cada pote.

Times de um mesmo país não podem estar na mesma chave. A exceção à regra é se uma dessas equipes for proveniente das fases prévias aos grupos, no caso, Alianza Lima (Peru), Barcelona de Guayaquil (Equador), Bahia e Cerro Porteño (Paraguai).

A divisão dos potes foi feita com base no ranking de clubes da Conmebol. O campeão da última Libertadores (Botafogo) mais os sete melhores no ranking integram o pote 1. Os oito subsequentes vão para o 2 e assim sucessivamente.

Independentemente do ranking, os quatro provenientes das fases prévias vão para o pote 4.

Potes do sorteio dos grupos da Libertadores

Pote 1 : Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing;

: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing; Pote 2 : Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar;

: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar; Pote 3 : Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile;

: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile; Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Bahia, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil.

Possíveis rivais do Bahia na Libertadores

Pote 1 : Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing;

: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing; Pote 2 : Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar;

: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar; Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile.

Jean Lucas marcou o gol do triunfo do Bahia na Libertadores (foto: Rafael Rodrigues/Bahia)

Possíveis rivais do Botafogo na Libertadores

Pote 2 : Olimpia, LDU, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar;

: Olimpia, LDU, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar; Pote 3 : Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile;

: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile; Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Bahia, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil.

Possíveis rivais do Flamengo na Libertadores

Pote 2 : Olimpia, LDU, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar;

: Olimpia, LDU, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar; Pote 3 : Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile;

: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile; Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Bahia, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil.

Possíveis rivais do Fortaleza na Libertadores

Pote 1 : River Plate, Peñarol, Nacional e Racing;

: River Plate, Peñarol, Nacional e Racing; Pote 2 : Olimpia, LDU, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar;

: Olimpia, LDU, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar; Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Bahia, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil.

Possíveis rivais do Internacional na Libertadores

Pote 1 : River Plate, Peñarol, Nacional e Racing;

: River Plate, Peñarol, Nacional e Racing; Pote 3 : Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile;

: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile; Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Bahia, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil.

Jogadores do Internacional comemoram gol (foto: Divulgação/Internacional)

Possíveis rivais do Palmeiras na Libertadores

Pote 2 : Olimpia, LDU, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar;

: Olimpia, LDU, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar; Pote 3 : Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile;

: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile; Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Bahia, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil.

Possíveis rivais do São Paulo na Libertadores

Pote 2 : Olimpia, LDU, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar;

: Olimpia, LDU, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar; Pote 3 : Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile;

: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile; Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Bahia, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil.

