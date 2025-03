Sormani detona Memphis no Corinthians: ‘B**** de jogador’ (Memphis Depay)

O jornalista Fábio Sormani detonou o atacante holandês Memphis Depay, do Corinthians, depois de eliminação do alvinegro paulista na pré-Libertadores.

O time brasileiro superou o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, nessa quarta-feira (13/3), na Neo Química Arena.

Porém, o resultado não o suficiente para reverter vantagem obtida pela equipe equatoriana na primeira partida entre os times, em 5 de março, com vitória por 3 a 0.

Com o jogo dessa quarta, o camisa 10 do Corinthians chegou a três partidas sem marcar e se despede desta edição da competição internacional sem balançar as redes no torneio.

Sormani fez duras criticas ao jogador da Seleção Holandesa e afirmou que o salário do atacante não condiz com as performances recentes do atleta.

“E o tal do Memphis, o que é isso gente? Que bost* de jogador. Vai tomar no c*. É verdade. Isso é uma coisa que irrita. Porque a gente gosta de futebol. Eu estava torcendo para o Corinthians. Claro que eu estava. Quanto melhor estiver o Corinthians, é melhor para todos nós. É bom para nossa audiência, para o nosso país e para tudo”, disse no programa Opinião Placar.

“Agora você pega um cara que ganha três milhões por mês e fez dois gols na temporada… Sabe quanto contra quem ele fez esses gols? São Bernardo e o Mirassol. Um cara que ganha três milhões por mês não pode fazer dois gols em 14 jogos”, adicionou.

Memphis no Corinthians

Memphis Depay foi anunciado pelo Corinthians em setembro de 2024.

São 28 jogos com a camisa do alvinegro, com nove gols marcados e 10 assistências distribuídas.

Em 2025, são 14 partidas disputadas, com dois tentos e seis passes para gol.

