Mbappé volta a ser convocado pela Seleção da França após meses afastado (Kylian Mbappé, atacante da Seleção Francesa e do Real Madrid )

O atacante do Real Madrid Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, mas ausente da equipe há seis meses, voltou a ser convocado pelo técnico Didier Deschamps nesta quinta-feira, para os jogos de quartas de final da Liga das Nações da Uefa contra a Croácia (20 e 23 de março).

O último jogo de Mbappé pelos ‘Bleus’ foi em setembro, na vitória por 2 a 0 sobre a Bélgica. Desde então, o astro passou por uma série de contratempos dentro e fora de campo que o tiraram das convocações de outubro e novembro.



No aspecto esportivo, o atacante de 26 anos precisou de tempo para se adaptar ao Real Madrid, depois de uma temporada muito complicada no Paris Saint-Germain e de uma discreta atuação na Eurocopa.



Fora das quatro linhas, Mbappé teve que lidar com a polêmica gerada após uma investigação de estupro que, segundo a imprensa sueca, o envolvia, um caso que explodiu quando a seleção francesa estava concentrada em meio à Liga das Nações.





A Justiça da Suécia, que nunca citou o nome do jogador, arquivou o processo em dezembro por falta de provas. A grande novidade entre os 24 nomes lembrados por Deschamps nesta primeira convocação do ano é o jovem atacante Désiré Doué, de 19 anos, do PSG.



Além de Doué, o restante da lista não tem grandes surpresas, com o retorno de Ousmane Dembélé e Aurélien Tchouaméni, ausentes por lesão em novembro.

Lista de convocados da seleção da França:

Goleiros: Mike Maignan (Milan/ITA), Lucas Chevalier (Lille/FRA), Brice Samba (Rennes/FRA).

Defensores: Jonathan Clauss (Nice/FRA), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Théo Hernandez (Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Inter de Milão/ITA), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE).

Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Matteo Guendouzi (Lazio/ITA), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Olympique de Marselha/FRA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain/FRA).

Atacantes: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain/FRA), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/FRA), Désiré Doué (Paris Saint-Germain/FRA), Randal Kolo Muani (Juventus/ITA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Marcus Thuram (Inter de Milão/ITA).

A notícia Mbappé volta a ser convocado pela Seleção da França após meses afastado foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press