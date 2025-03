crédito: No Ataque Internacional

Ex-jogador do Atlético marca contra o Barcelona em partida pela Champions League (Otamendi jogou no Atlético em 2014 )

O ex-zagueiro argentino do Atlético Nicolás Otamendi, de 32 anos, marcou um gol nesta terça-feira (11/3) sobre o Barcelona em partida pela Champions League.

O atleta pertence ao Benfica, que enfrenta o time catalão nas oitavas de final da competição continental.

No jogo de volta entre as equipes, o Benfica visita o Barcelona após perder por 1 a 0, como mandante, a partida de ida.

Depois de sofrer um gol do atacante brasileiro Raphinha ainda aos 11 minutos do confronto, os visitantes igualaram o placar.

Após cobrança de escanteio da equipe portuguesa para a área do time espanhol, Otamendi cabeceou para o gol e superou o goleiro polonês Wojciech Szcz?sny.

No momento, a partida está em 2 a 1 (3 a 1 no agregado), placar que garante o Barcelona nas quartas de final.

Nicolás Otamendi no Atlético

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, Otamendi atuou no Atlético em 2014. Ele pertencia ao Porto e foi emprestado ao Galo por pouco mais de quatro meses.

Foram 19 partidas disputadas com a camisa do time alvinegro, com um tento anotado.

A notícia Ex-jogador do Atlético marca contra o Barcelona em partida pela Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque