Em qual canal vai passar Liverpool x PSG hoje (11/3)? (Salah, do Liverpool, e Kvaratskhelia, do PSG)

Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira (11/3), às 17h (de Brasília), em Anfield, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Na ida, o PSG dominou a partida, finalizando 10 vezes no gol do Liverpool. Entretanto, o goleiro brasileiro Alisson fez uma excelente partida e manteve o gol do time inglês intacto.

Nos minutos finais, os Reds chutaram pela primeira vez no gol e saíram com a vantagem de 1 a 0.

Liverpool x PSG: onde assistir

A partida entre Liverpool e PSG será transmitida pelo SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Liverpool x PSG: escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Gravenberch e Elliott; Salah, Luis Díaz e Darwin Nuñez. Técnico : Arne Slot.



PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

