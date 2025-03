Em qual canal vai passar Barcelona x Benfica hoje (11/3)? (Raphinha, do Barcelona, e Akturkoglu, do Benfica)

Barcelona e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (11/3), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Na ida, o Barcelona teve um jogador expulso logo aos 22 minutos. Mesmo assim, saiu com a vantagem no placar de 1 a 0, com gol do brasileiro Raphinha.

Barcelona x Benfica: onde assistir

A partida entre Barcelona e Benfica será transmitida pela TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Barcelona x Benfica: escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martinez e Balde; Marc Casadó, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.



Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Álvaro Carreras; Leandro Barreiro, Aursnes e Kokçu; Schjelderup, Akturkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

