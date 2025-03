Napoli vence Fiorentina e segue na cola do líder do Italiano (Jogadores do Napoli comemorando gol contra a Fiorentina)

Neste domingo (9/3), o Napoli venceu a Fiorentina por 2 a 1, no Estádio Diego Armando Maradona, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Lukaku e Raspadori marcaram os gols dos mandantes, enquanto Gudmundsson fez o dos visitantes.

Com o resultado, o Napoli chegou aos 60 pontos, um a menos do que a líder Inter de Milão, que venceu o Monza nesse sábado (8/3). Já a Fiorentina ocupa a sétima posição, com 45 pontos.

Leia também: Conmebol pune Cerro Porteño após caso de racismo com jogadores do Palmeiras

O jogo

O Napoli abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. McTominay recebeu pela esquerda, entrou na área e bateu rasteiro. O goleiro De Gea espalmou no pé de Lukaku, que emendou para o fundo das redes.

Já aos 14 da etapa complementar, Lukaku deu passe na medida para Raspadori. O camisa 81 dominou e chutou no canto direito para ampliar o placar.

A Fiorentina chegou a descontar aos 21. Gudmundsson recebeu na entrada da área e mandou uma bomba de pé direito, sem chances para o goleiro Meret. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Vitória do Napoli por 2 a 1!

Próximos compromissos

O Napoli volta a campo no próximo domingo (16/3), contra o Venezia, às 8h30 (de Brasília), no Estádio Pierluigi Penzo, pela próxima rodada do Italiano. A Fiorentina enfrenta o Panathinaikos, no Estádio Artemio Franchi, às 17h desta quinta-feira (13/3) pela volta das oitavas da Liga Conferência.

A notícia Napoli vence Fiorentina e segue na cola do líder do Italiano foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press